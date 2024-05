Lusciano. La minoranza: “Caro sindaco Mariniello, ti scriviamo…”

Una lunga lettera quella firmata dal gruppo di minoranza che siede nel consiglio comunale di Lusciano.

Destinatario, il sindaco Luciano Mariniello. Oggetto della lettera: il dissesto finanziario.

“Caro Sindaco,

fin dal tuo insediamento hai sbandierato ai quattro venti che era tua intenzione dichiarare il dissesto finanziario del Comune di Lusciano, senza neanche avere conoscenza dei reali conti dell’Ente.

Non hai mai preso in considerazione l’ipotesi alternativa del piano di riequilibrio quinquennale, che come ben sai o dovresti sapere è l’alternativa al dissesto.

Anche il più sprovveduto degli imprenditori dinnanzi al fallimento farebbe di tutto per evitarlo. Tu no; tu hai preferito cristallizzare la situazione debitoria come tu dici” … per pensare alle future generazioni…”.

Devo dire che in questi sei veramente bravo, ed è encomiabile questa tua preoccupazione, solo che è necessario intendersi su quali sono le nuove generazioni che ti stanno a cuore; quelle a cui hai tolto le strutture sportive del parco Numeroso o quelle che svolgono attività commerciali, per creare una strada ed un parcheggio di comodo e favorire qualcuno?

Ma non so neanche se potresti chiedere consigli ai tuoi familiari avvocati, che pur avendo studiato il diritto amministrativo ancora non sanno, per esempio, che gli assessori hanno la responsabilità di direzione del settore loro affidato e di controllo sugli atti dei dirigenti e dei responsabili.

Come può pensare allora un giovane avvocato che i “…i vecchi amministratori prendevano atto di quello che veniva trasmesso dal dirigente del servizio finanziario e dai revisori dei conti”… senza avere contezza che l’assessore ha funzioni di indirizzo e controllo in materia di entrate, uscite, investimenti e mutui, funzioni di indirizzo e controllo in materia di contabilità generale, bilancio preventivo e conto consuntivo, tesoreria comunale, politica tributaria, conto consolidato di società, enti e aziende partecipate, funzioni di indirizzo e controllo sugli aspetti economico-finanziari delle società partecipate e controllate, in raccordo con gli altri assessorati. Direi bocciato in diritto amministrativo.

Quanto poi alla mancanza di soldi tale da non riuscire a comprare neanche la carta igienica….beh, il Comune di Lusciano i soldi per la carta igienica forse non li tiene; ma senz’altro li tiene per elargire incarichi a scavalco a funzionari del settore finanziario e del settore tecnico in abbondanza; solo per ricordare, hai dato l’incarico ad un responsabile del Comune di Cervino ed hai dato l’incarico ad una società di Caserta di €19.520.00 per farti preparare il rendiconto ed il previsionale utilizzando illegittimamente il fondo di riserva; hai dato un altro incarico di € 41.000.00 ad una società esterna per farti fare le buste paghe ai dipendenti; hai nominato un ragioniere a mezzo servizio con il comune di Calvi Risorta; sei adesso alla ricerca di una nuova figura di supporto (€15.000.00) per il servizio finanziario.

Hai nominato sempre a mezzo servizio con il comune di Raviscanina, un architetto per l’Ufficio Tecnico.

A proposito, perché preferisci professionisti al di fuori del nostro Comune? Forse non ti fidi dei tecnici di Lusciano?

A questo punto sorge una domanda: ma hai fatto una verifica se queste professionalità per caso fossero presenti già nella pianta organica del Comune?

Lo sai che se non lo hai fatto e le professionalità sono presenti hai procurato un danno erariale?

Con la vecchia amministrazione tutte queste attività veniva svolte dal personale in pianta organica, gratuitamente per l’Ente…

Hai fatto migliaia di euro di impegni spesa in tutti i settori, e dici nella tua relazione finale di non avere i soldi per pulire i parchi, oppure aggiustare i bagni a scuola, caro sindaco ti consiglio di guardare l’albo pretorio e vedere quante determine di affidamenti hai fatto e stai facendo.

Caro sindaco, a ben vedere, forse la carta igienica la potevi ancora comprare ma non lo hai voluta comprare….

I consiglieri di minoranza