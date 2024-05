Carinaro. Sorpresi a interrare rifiuti in un cantiere

E’ stato un libero cittadino a segnalare ai carabinieri che alcuni operai di due ditte stavano interrando, in prossimità di un fabbricato in corso di costruzione ubicato Carinaro (CE) alla via San Salvatore snc., dei rifiuti costituiti da scarti di materiale plastico.

Nel corso della mattinata odierna, all’esito dello sviluppo di accertamenti di polizia giudiziaria, i carabinieri della Stazione di Gricignano d’Aversa hanno deferito in stato di libertà 6 persone tra cui due rappresentanti legali di altrettante società, un geometra e tre operai delle citate ditte, ritenuti responsabili di concorso in attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

I militari dell’Arma di Gricignano d’Aversa, supportati da personale del nucleo CC Forestale di Marcianise (CE) e dell’ufficio tecnico del Comune di Carinaro, hanno proceduto al controllo del cantiere mediante lo svuotamento del fondo con una escavatrice.

Gli accertamenti esperiti hanno consentito di appurare che i predetti avevano interrato una notevole quantità di scarti di materiale plastico.

Il fondo dove insiste il cantiere è stato sottoposto a sequestro preventivo.