Citofonare Montone, gazebo in strada con diretta radiofonica

Citofonare Montone ‘on radio fm’ torna on-air per la nona puntata sulle frequenze di RadioPiù.

Il podcast ‘made larampa‘ – trasformatosi nel programma radiofonico – sarà in diretta con una puntata speciale.

Non in studio con sedie e tavolo ma in strada, tra la gente, con un gazebo de larampa/RadioPiù in via Roma 65-69 ad Aversa (CE) con tanto di diretta radiofonica.

L’appuntamento è per sabato 11 maggio, a partire dalle ore 17, ovviamente in diretta su RadioPiù.

Citofonare Montone, il podcast nato dall’idea di Benny Fedele e Stefano Montone arriva nell’etere radiofonico.

Un appuntamento settimanale, in diretta, sulle frequenze di RadioPiù.

Appuntamento ogni sabato mattina dalle 10, per due ore, Stefano Montone – coadiuvato da Severino Pannella; e da Benny Fedele in regia e al coordinamento giornalistico – è pronto a rispondere al trillo del citofono per discutere di qualsiasi argomento: attualità, cronaca, politica, cultura, sport di Aversa e della provincia di Caserta.

Gli ascoltatori potranno intervenire telefonicamente chiamando al numero fisso 08231800106 e/o inviare un messaggio Whatsapp al 3421675041.

RadioPiù è sintonizzabile in FM sugli 87.7 Mhz per Napoli e Caserta; 96.2 Mhz per le zone di Benevento e Avellino.

Per gli amici aversani e casertani fuori provincia, RadioPiù è presente anche ad Isernia sui 103,900 Mhz, in DAB+ (la radio digitale) sul canale 10D e in streaming su radiopiufm.it.

Tutte le puntate di Citofonare Montone sono sempre disponibili su www.larampa.it e su tutte le piattaforme di streaming audio (Spotify, Amazon, Google, Apple, TuneIn, Deezer).

#CitofonareMontone: tu bussi, lui risponde!