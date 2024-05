Citofonare Montone ‘on radio fm’ è tornata on-air per l’ottava puntata sulle frequenze di RadioPiù.

Il podcast ‘made larampa‘ – trasformatosi nel programma radiofonico – nella puntata odierna, oltre ad avere come ospite Orlando De Cristofaro, ha tenuto un ‘confronto telefonico’ tra Alfonso Oliva e Pino Cannavale.

Una doppia telefonata alla luce dei recenti fatti che ha visto Alfonso Oliva ‘abbandonare’ FdI per appoggiare il candidato sindaco Franco Matacena.

FdI, rimasta ‘orfana’ di Oliva cerca di ripartire con Pino Cannavale che sta organizzando una lista a sostegno del candidato Antonio Farinaro.

Citofonare Montone, il podcast nato dall’idea di Benny Fedele e Stefano Montone arriva nell’etere radiofonico.

Un appuntamento settimanale, in diretta, sulle frequenze di RadioPiù.

Appuntamento ogni sabato mattina dalle 10, per due ore, Stefano Montone – coadiuvato da Severino Pannella; e da Benny Fedele in regia e al coordinamento giornalistico – è pronto a rispondere al trillo del citofono per discutere di qualsiasi argomento: attualità, cronaca, politica, cultura, sport di Aversa e della provincia di Caserta.

Gli ascoltatori potranno intervenire telefonicamente chiamando al numero fisso 08231800106 e/o inviare un messaggio Whatsapp al 3421675041.

RadioPiù è sintonizzabile in FM sugli 87.7 Mhz per Napoli e Caserta; 96.2 Mhz per le zone di Benevento e Avellino.

Per gli amici aversani e casertani fuori provincia, RadioPiù è presente anche ad Isernia sui 103,900 Mhz, in DAB+ (la radio digitale) sul canale 10D in Campania e in streaming su radiopiufm.it.

Tutte le puntate di Citofonare Montone sono sempre disponibili su www.larampa.it e su tutte le piattaforme di streaming audio (Spotify, Amazon, Google, Apple, TuneIn, Deezer).

#CitofonareMontone: tu bussi, lui risponde!