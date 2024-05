Una ruspa rompe una tubazione del gas, colonna di fiamme in strada.

E’ accaduto stamani in via Carolina Canale Franco, a Settingiano per un incendio provocato da una fuga di gas metano da una tubazione della rete di distribuzione interrata.

A provocare le fiamme – secondo quanto riferito da un portavoce Italgas – un danneggiamento provocato da un’impresa terza, estranea a Italgas, che stava lavorando sui sottoservizi.

L’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto con 10 unità e tre automezzi, è servito a tenere sotto controllo la colonna di fuoco.

Evitate anche le fiamme che si propagassero alle abitazioni adiacenti ed in attesa che il personale tecnico dell’Italgas mettessero in sicurezza l’area.

Le alte temperature sviluppate hanno creato danni alle strutture esterne delle abitazioni.

E’ stato interdetto l’accesso agli appartamenti interessati in via precauzionale in attesa di ulteriori verifiche tecnico strumentali.

Intercettata la perdita, i vigili del fuoco hanno provveduto alla completa estinzione delle fiamme che non hanno recato danni a persone.

Sul posto sono intervenuti il sindaco di Settingiano, la polizia locale e i carabinieri.

I tecnici Italgas stanno procedendo alla riparazione del danno.

Fuga gas a Pescara del Tronto: sul posto i Vigili Fuoco

Intorno alle 15 di lunedì, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la strada statale 4 “Salaria”, nella frazione di Pescara del Tronto, per una fuga gas causata dalla rottura di una tubazione della media pressione.

Individuata la zona della perdita con le strumentazioni in dotazione è entrata in azione una ditta specializzata per la riparazione del danno.

La strada consolare è rimasta chiusa per circa un ora prima di essere riaperta a senso unico alternato.