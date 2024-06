Aversa. Caso cimitero, Sagliocco: “Farinaro specula sui defunti”

“Sono meravigliato dalle affermazioni, fuori luogo e fuori contesto, del candidato Antonio Farinaro, che in mancanza di argomenti validi e programmi da proporre ai cittadini, fa una passerella elettorale, con tanto di fotografie in posa, nel cimitero di Aversa”. Sono le parole di Francesco Sagliocco, candidato dconsigliere di Noi Aversani in supporto alla coalizione di Matacena sindaco.

“Forse il candidato Farinaro dimentica che non svolgo più il ruolo di Assessore, da più di 8 mesi, e che durante la consiliatura tante cose sono state fatte. Il cimitero, un luogo sacro, merita grande rispetto e io mi sono impegnato, con il direttore Ruscigno e la squadra dei dipendenti comunali, tra mille difficoltà, per renderlo decoroso”, ha detto l’ex assessore al cimitero.

“Oggi, purtroppo, è sotto gli occhi di tutti che il cimitero versa in uno stato di totale abbandono, ma ciò non deve diventare assolutamente un inopportuno strumento di contrapposizione politica per fini propagandistici, tra l’altro, a pochi giorni dal voto”.

“Ribadisco il nostro impegno! Lo abbiamo detto in campagna elettorale e lo faremo nei primi giorni di amministrazione Matacena: un intervento straordinario di pulizia e di manutenzione, che dovrà essere la regola ordinaria! Insieme al candidato sindaco Franco Matacena questo sarà possibile”.