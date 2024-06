Aversa. Farinaro: “Cimitero indecoroso: colpa di Sagliocco”

“Domenica mattina sono stato al cimitero di Aversa per far visita ai miei cari e mi sono vergognato”. Così esordisce, con evidente amarezza il candidato sindaco del centrodestra, Antonio Farinaro.

“Da aversano mi sono sentito in imbarazzo per le condizioni in cui versa il nostro camposanto”, sottolinea Farinaro.

“Tutti abbiamo un familiare, un amico o qualcuno a cui abbiamo voluto bene al cimitero ed è un luogo che, purtroppo, è caro a tutti. Ma è indegno per lo stato in cui versa”.

“La responsabilità di questo scempio ha un nome e cognome: Francesco Sagliocco ovvero l’assessore degli ultimi anni ed un elemento di spicco dell’altra coalizione”.

Antonio Farinaro è netto: “Ridurre il cimitero di Aversa in queste condizioni è davvero una barbaria. Bisogna intervenire subito per noi tutti, per il rispetto di questo pio luogo e per il rispetto nei confronti dei nostri cari che non ci sono più”.