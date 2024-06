Aversa. Rilancio ‘Maddalena’: candidati sindaci firmato patto

Ieri la Federazione ‘La Maddalena che vorrei’ ha presentato ai candidati sindaco della città di Aversa, il ‘progetto per la casa della cultura e delle associazioni’, che pone le sue radici, ovviamente, nell’area della Maddalena.

Contestualmente è stato fatto sottoscrivere ai candidati l’impegno a convocare, a seguito della formazione della giunta, la Federazione per un incontro che abbia all’ordine del giorno, il piano operativo per il progetto già protocollato da tempo presso la casa comunale, ad oggi abbandonato, per il Leonardo Bianchi ed i suoi relativi spazi.

“Auspichiamo che il futuro di Aversa sarà basato sugli impegni presi da tutti gli attori della realtà politica cittadina, qualsiasi ruolo essi ricopriranno – fanno sapere dall’associazione -. La Federazione, come sempre, continuerà ad impegnarsi per dare vita alla Maddalena, con un’idea di apertura e partecipazione ‘vera’ e non solo predicata!”.