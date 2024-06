Ferito alla testa da palo della segnaletica mentre passeggia

Passeggiava in strada con gli amici quando improvvisamente ha ricevuto un colpo alla nuca.

Non era un pugno, questa volta non si è trattato di un’aggressione.

Un palo della segnaletica stradale staccandosi è accaduto al suolo andando a colpire il ragazzo alla testa procurandogli una ferita lacero-contusa.

È accaduto a Pozzuoli al Corso Umberto I.

È la sorella del giovane a raccontare quanto accaduto al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

“Passeggiava a Pozzuoli con degli amici fino a quando non gli è caduto un palo della segnaletica stradale in testa. In un primo momento non si è accorto di nulla fino a quando non gli è scoppiato l’ematoma e ha iniziato a perdere copiosamente sangue”.

“Così ha chiamato vigili e sporto denuncia e un’autoambulanza lo ha portato di corsa al Santa Maria delle Grazie in codice giallo dove gli hanno subito rilevato un trauma cranico. Gli è rimasto un bel danno fisico e soprattutto morale”.

“Ci metteremo in contatto con la Polizia Municipale di Pozzuoli per capire cosa sia accaduto e come sia stato possibile. Vogliamo sapere se effettivamente il palo fosse usurato o fosse già stato segnalato. In ogni caso invitiamo tutte le autorità cittadine del napoletano a controllare la segnaletica visto che possono causare tragedie se non oggetto di costanti verifiche e manutenzioni”, ha commentato Borrelli.