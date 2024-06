Il Napoli Futsal si aggiudica gara-1 della finale scudetto battendo 5-3 la Meta Catania.

Un PalaJacazzi di Aversa tinto di bianco-azzurro sold-out con 1500 persone sugli spalti, i partenopei la fanno da padrone.

Dopo un primo tempo quasi perfetto, con il Napoli Futsal in vantaggio 3-1, gli azzurri gestiscono la ripresa per poi, a 1’50’’ dalla fine, azzannare il match con la rete di Borruto.

Prossimo appuntamento venerdì 14 giugno ore 20.30 al PalaCatania in diretta su Sky Sport arena canale 204.

PRIMO TEMPO A 4’23’’ il primo squillo del Napoli con Borruto, il destro dell’argentino termina di poco alto. A 4’55’’ pericolosa la Meta Catania, deviazione tempestiva di Ercolessi che sventa la minaccia. A 5’13’’ Turmena di destro sblocca la sfida, palla in buca d’angolo. A 6’43’’ il Napoli, sugli sviluppi di un corner, trova la rete del pareggio grazie al tap-in vincente di Mancuso. A 9’42’’ ci provano gli azzurri con Ercolessi, attento Tornatore la spinge in corner. A 12’07’ pericoloso Salas che si mette in proprio, l’estremo difensore etneo non si lascia sorprendere. A 13’25’’ miracoloso Bellobuono sulla conclusione a botta sicura di Pulvirenti. A 14’10’’ azione personale di Saponara con il pivot che si gira in un fazzoletto e tenta il tiro ad incrociare, Tornatore chiude lo specchio.

A 14’25’’ chiusura difensiva provvidenziale di Mancuso, il brasiliano rientra in maniera impeccabile su Pulvirenti a tu per tu con Bellobuono.

A 17’10’’ riflesso del portiere azzurro che di piede allontana la sfera dopo il tentativo di Turmena.

A 17’47’’ Borruto porta il Napoli in vantaggio, assist perfetto di Salas, per l’argentino è un gioco da ragazzi spingerla in porta.

A 19’40’’ Bolo, contro tre avversari, ben posizionato non si lascia sorprendere. A 19’43’’ Lucas Bolo, a tu per tu con Tornatore, non sbaglia e cala il tris. Termina 1-3 la prima frazione.

SECONDO TEMPO A 2’16’’ Podda prova il tiro angolato, Bellobuono attento sventa la minaccia. A 2’45’’ brutto intervento, non sanzionato dal direttore di gara, ai danni di Salas: paraguaiano costretto al cambio.

A 7’00’’ imbucata di Ercolessi per De Luca, lo scugnizzo per un soffio non riesce di tacco a spingere la palla in rete.

A 10’25’’ la Meta Catania accorcia le distanze: bolide di capitan Musumeci sotto la traversa. A 11’48’’ ripartenza micidiale del Napoli guidata da Borruto, l’argentino però, dinanzi a Timm, viene messo a terra da Salamone, per lui solo giallo.

A 11’50’’ poker degli azzurri, Bolo da punizione diretta trafigge Timm. A 13’15’’ gol del Catania, autogol di Bolo.

A 14’19’’ su schema da calcio d’angolo Catania pericoloso, prima Mancuso e poi Bellobuono salvano sul tiro di Musumeci C.

La Meta Catania schiera il portiere di movimento e Borruto a 18’10’’ dalla distanza sigla il 5-3 partenopeo. Termina 5-3 la sfida.

SALA STAMPA

NAPOLI: Cristian Borruto: “È stata una partita bellissima e siamo stati bravi a non perdere mai la lucidità con il Catania in vantaggio e tutte le volte che ha provato a recuperare. Non abbiamo fatto nulla, non è ancora finita”.

TABELLINO

NAPOLI FUTSAL -META CATANIA 5-3 (3-1 p.t.) PREZIOSO CASA NAPOLI: Bellobuono, Mancuso, Ercolessi, Saponara, Salas, Bolo, Perugino, Borruto, De Simone, De Gennaro, Caio, De Luca. All. Colini.

META CATANIA: Tornatore, Podda, Silvestri, Pulvirenti, Dian Luka, Salamone, G. Musumeci, Bocao, Turmena, Timm, Musumeci C., Anderson. All. Juanra.

MARCATORI: 5’13’’ p.t. Turmena (C), 6’43’’ Mancuso (N), 17’47’’ Borruto (N), 19’43’’ Bolo (N), 10’25’’ s.t. Musumeci C. (C), 11’50’’ Bolo (N), 13’15’’ autogol Bolo (C), 18’10’’ Borruto (N).

AMMONITI: 6’45’’ p.t. Turmena (C), 11’48’’ s.t. Bocao (C), 11’48’’ Ercolessi (N), 12’09’’ Saponara (N), 14’25’’ Borruto (N).

ARBITRI: Luca Petrillo (Catanzaro), Davide De Ninno (Varese), Daniele Biondo (Varese). Fabrizio Andolfo (Ercolano).