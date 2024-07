Festa di Mezza Estate: due giorni di divertimento a Casaluce

La Pro Loco di Casaluce propone due serate all’insegna del divertimento il 27 e 28 luglio, col patrocinio del Comune di Casaluce.

Ciò nell’ambito della “Festa della Musica” e della “Giornata Nazionale delle Pro Loco”.

“Una due giorni di grande divertimento -commenta il Presidente della Pro Loco Antonio Macchione- dove si potranno passare due serate in spensieratezza, considerando anche che a piazza Falcone è presente il Parco Giochi Inclusivo ove i genitori potranno lasciare giocare i propri figli, gustandosi in tranquillità la mostra delle moto e lo show, nonché divertendosi danzando e socializzando in armonia con tutti i partecipanti”.

Start alle ore 18 di sabato 27, con l’apertura degli stand, distribuzione del materiale informativo e accoglienza degli ospiti.

Verrà presentata in loco, in collaborazione con il Moto Club ‘I Falchi Rossi’, la 5^ edizione del Moto Raduno a Casaluce, con esposizione e mostra di moto di particolare valore ed interesse.

A seguire, i motociclisti sfileranno per le strade del paese sostando a piazza Statuto per un aperitivo e rientreranno a piazza Falcone, ove troveranno una gradita sorpresa.

Alle 21, sempre in piazza Falcone, inizierà lo show dell’attore-comico-imitatore Alberto Caiazza.

Domenica 28, l’apertura degli stand con distribuzione del materiale informativo e accoglienza degli ospiti ci sarà alle ore 19:30, accompagnati da animazione musicale.

Alle 20:30 inizierà la serata danzante con balli di gruppo e non solo, per coppie, singoli, famiglie ed amici, sotto la direzione della Scuola di Ballo “ASD Life for Dance”.

Chiusura della serata con grande cocomerata per tutti.

“Ringraziamo -conclude il Presidente- l’Amministrazione Comunale per la concessione dello spazio e tutti gli sponsor che ci sono sempre vicini per la realizzazione degli eventi, augurandoci una numerosa affluenza dei cittadini”.