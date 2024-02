Aversa. Premi CONI, stella d’oro a Paolo Santulli

Ancora pioggia d’oro sullo sport casertano in occasione dell’assegnazione delle onorificenze Coni 2022/2023 a dirigenti e atleti.

Tra i massimi riconoscimenti attribuiti dalla Commissione Centrale Benemerenze la Stella d’Oro al merito sportivo al dirigente aversano Paolo Santulli e la Medaglia d’Oro all’atleta capuano Tammaro Cassandro, peraltro recente vincitore della Coppa del Mondo di tiro a volo nella specialità skeet.

“Anche per gli ultimi anni sportivi di riferimento la nostra provincia riesce ad ottenere alcuni riconoscimenti al massimo livello – commenta il Delegato Coni Michele De Simone che insieme al coordinatore tecnico Geppino Bonacci ha curato l’istruttoria delle pratiche – sicuramente la conferma che il nostro movimento, pur tra tante difficoltà, riesce sempre a mantenersi ad apprezzabili livelli”.

L’elenco degli insigniti si apre con un significativo ed eclettico protagonista dello sport casertano, che ha raggiunto i 50 anni di attività dirigenziale ad alto livello, e cioè Paolo Santulli, già docente di Educazione Fisica e per oltre 10 anni Coordinatore al Provveditorato Studi di Caserta oltre che presidente nazionale dei Coordinatori di Educazione Fisica.

Ad Aversa ha da sempre concretamente fiancheggiato Società di Pallavolo e di Atletica Leggera di vertice; appassionato di ippica è stato vicepresidente nazionale dell’Anact (Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Trottatore) ed è titolare di un allevamento ed una scuderia di purosangue. E’ impegnato attivamente nel mondo culturale, non solo quello sportivo, dove è stato a lungo Presidente del Panathlon Caserta-Terra di Lavoro, prima di essere eletto e riconfermato di recente alla vicepresidenza della benemerita Associazione in Campania. Intensa anche la sua attività politica prima come deputato dal 2001 al 2006, poi a livello locale consigliere comunale ad Aversa e assessore con il progetto di realizzare una pista di Atletica leggera nella sua città.

L’altra onorificenza d’oro, la Medaglia al Merito Atletico, è stata assegnata dal Coni a Tammaro Cassandro del Gruppo Sportivo Carabinieri Forestali e dell’Asd Tiro a Volo Falco di Capua, più volte campione italiano ed europeo di tiro a volo specialità skeet, di recente vittorioso alla Coppa del Mondo disputata nei giorni scorsi a Rabat, risultato che lo rilancia tra i probabili olimpionici di Parigi.

In aggiunta ai due riconoscimenti aurei nel campo dirigenziale ed atletico la Commissione Centrale Benemerenze del Coni ha deliberato questi ulteriori attestati: per i dirigenti Stella d’Argento a Giuseppe Rinaldi, già presidente della sezione dell’Associazione Italiana Arbitri e dirigente della Federcalcio; Stella di Bronzo a Barbara Zagarella dirigente della Società Sportiva La Verdiana di Ginnastica Artistica e componente del Direttivo Regionale della Federazione, a Pietro Esposito di Maddaloni impegnato nel mondo della equitazione come tecnico e formatore, e ad Antonio Gabriele Perrotta di Baia e Latina per l’attività di animazione nell’ambito del Centro Sportivo Italiano, di cui è vicepresidente regionale.

E per gli atleti, oltre alla Medaglia d’Oro a Tammaro Cassandro, verranno consegnate le medaglie d’argento a Pierluigi Sagnella di Caserta per il titolo europeo nel biliardo e a Mario Francesco Del Gaudio di Caserta per il titolo conquistato nel doppio bowling; infine le Medaglie di Bronzo a Francesco Arzillo di Casapulla per il titolo nel biliardo (stecca a squadre), Antonietta Cesarano di Caserta nel nuoto per il terzo posto agli Europei nella staffetta 4×200 stile libero, ed alle pugili Daniela Golino di Marcianise per il titolo italiano nei 60 kg., e Angela Zappoli di Alife per il titolo nei 63 kg.

I riconoscimenti, proposti dal Coni di Caserta e da alcune Federazioni Sportive, sono stati ufficialmente comunicati agli interessati dal presidente regionale Coni Sergio Roncelli dopo la chiusura il mese scorso a Roma dei lavori della Commissione Centrale Benemerenze dopo l’esame delle proposte relative all’annata 2022/2023.

“Alla premiazione di dirigenti, tecnici e società sportive – conclude il Delegato Coni Michele De Simone – si aggiungerà, come è tradizione, quella degli atleti più prestigiosi della provincia di Caserta, che hanno conseguito nell’ultima annata sportiva, quella in corso, risultati assoluti nelle competizioni a livello mondiale, europeo e nazionale. Una celebrazione che dovrebbe svolgersi entro fine anno e comunque non appena perverranno le onorificenze”.