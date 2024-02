Mondiale Beach Soccer, vittoria all’esordio per l’Italia

Un inizio come meglio non si potrebbe. La Nazionale italiana di beach soccer si prende i primi 3 punti del Mondiale di Dubai battendo 3-1 gli Stati Uniti.

Nella gara inaugurale della competizione, di fronte alla nutrita comunità italiana degli Emirati Arabi Uniti, Zurlo e compagni superano il primo ostacolo rispettando il pronostico.

Josep Jr, eletto miglior giocatore della partita, sblocca il risultato dopo appena 2′ e dopo il pareggio del Team USA, Zurlo riporta avanti l’Italia alla fine del primo tempo. Nella seconda frazione Giordani allunga con un calcio di punizione, mentre negli ultimi 12′ il punteggio non cambia più, con l’Italia che soffre poco, anche dopo il rosso per somma di ammonizioni inflitto a Remedi.

Domani gli Azzurri riposeranno, mentre sabato 17 alle 12.30 (diretta su RaiPlay) torneranno in campo contro l’Egitto nel secondo match del girone che comprende anche gli Emirati Arabi padroni di casa.

LA PARTITA. L’Italia parte subito forte e dopo 2′ sblocca la partita. È l’asse verticale a funzionare a meraviglia: con una triangolazione perfetta, Sciacca serve l’assist per il rimorchio di Josep, il cui destro supera Toth per l’1-0. Azzurri padroni del campo, ma a metà tempo si fanno vedere gli Stati Uniti: un bel tiro dello stesso Toth, il portiere USA, scheggia la traversa dopo la decisiva spizzata di Sciacca. Per tutto il primo tempo l’Italia non soffre, ma a 1′ dall’intervallo Rezende, sfruttando una palla recuperata in pressione, batte Casapieri per l’1-1. Il pari non scompone gli Azzurri: Bertacca colpisce il legno direttamente da calcio di riavvio, poi Genovali mette in mezzo un pallone perfetto che capitan Zurlo spinge dentro facendo 2-1 a 40″ dall’intervallo. Per il catanzarese è il gol numero 148 in Nazionale, il 20° in un Mondiale (agganciato Roberto Pasquali, 3° all-time per l’Italia nella Coppa del Mondo).

Il secondo tempo comincia con un tiro di Sciacca respinto in angolo da un incerto Toth e l’Italia sembra sciogliersi definitivamente: prima Casapieri, poi ancora Sciacca, su assist di Alla, sfiorano la terza rete. Al 6′ ci prova anche Remedi con la rovesciata, ma il tiro in acrobazia termina largo di un soffio. Il 3-1 alla fine arriva a 4′ dal secondo intervallo con una sassata di Marco Giordani su calcio di punizione: per il calciatore di Anzio, già miglior giocatore dell’Europeo vinto a settembre, si tratta della prima rete assoluta all’esordio in un Mondiale.

Nella terza e ultima frazione i ragazzi di Del Duca controllano il ritmo. un palo di Genovali a tu per tu con Toth è l’occasione più nitida dei primi 6′. A 1’30’” dalla fine, quando tutto sembra ormai deciso, Remedi viene espulso per un fallo a metà campo: è il secondo giallo e il 10 azzurro termina anzitempo la sua gara. Il risultato però non cambia più e l’Italia parte con 3 punti nella sua corsa Mondiale.

IL POST GARA. A fine partita il Ct Emiliano Del Duca commenta: “La prima gara non è mai facile, avevamo 9 esordienti al Mondiale e un po’ di tensione era fisiologica. Siamo stati bravi nel controllare il ritmo della partita, nel sbloccarla subito e non disunirci dopo il gol dell’1-1 ritrovando subito il vantaggio. Dispiace per il rosso a Remedi, unico neo della partita, ma in un Mondiale bisogna far fronte anche a queste situazioni”. Prossimo ostacolo l’Egitto, l’asticella si alza: “Ma in una competizione come questa – conclude il Ct – non esistono partite più o meno facili di altre. Ci godiamo i primi tre punti, pensiamo a recuperare e da questo momento in poi inizieremo a pensare all’Egitto”.

USA-ITALIA 1-3 (1-2 pt; 0-1 st)



USA: Toth, Perea, Rezende, Silveira, Albiston, Collier, Akol, Chavez, Carvalho, Valcarcel, Navas, Canale. Ct Farberoff.

ITALIA: Casapieri, Alla, Josep, Sciacca, Giordani, Carpita, Miceli, Genovali, Bertacca, Fazzini, Zurlo, Remedi. Ct Del Duca.

MARCATORI: 1’53” pt Josep (I), 10’38” Rezende (U), 11’17” Zurlo (I), 7’55” st Giordani (I).

AMMONITI: Remedi (I), Perea (U), Rezende (U).

ESPULSO: 10’30” tt Remedi (I).

ARBITRI: Mariano Romo, Micke Palomino, Turki Al Salehi, Abdulaziz Abdullah. CRONO: Yuichi Hatano

FIFA BEACH SOCCER WORLD CUP – DUBAI 2024

Gruppo A: Emirati Arabi, Egitto, USA, Italia

Gruppo B: Spagna, Iran, Tahiti, Argentina

Gruppo C: Senegal, Bielorussia, Colombia, Giappone

Gruppo D: Brasile, Oman, Portogallo, Messico

IL CALENDARIO DEL GRUPPO A

1ª giornata, giovedì 15 febbraio: USA-Italia 1-3; UAE-Egitto, ore 16.30

2ª giornata, sabato 17 febbraio: Italia-Egitto, ore 12.30 (diretta RaiPlay); UAE-USA, ore 16.30

3ª giornata, lunedì 19 febbraio: Egitto-USA, ore 12.30; Italia-UAE, ore 16.30 (diretta RaiSport)

CLASSIFICA – 1ª giornata



Italia 3 punti; USA, Egitto* ed Emirati Arabi Uniti 0*.

*una partita in meno

Quarti di finale (22 febbraio)

A) 1ª gruppo D-2ª gruppo C, ore 12.30

B) 1ª gruppo C-2ª gruppo D, ore 14

C) 1ª gruppo B-2ª gruppo A, ore 16.30

D) 1ª gruppo A-2ª gruppo B, ore 18

Semifinali (24 febbraio)