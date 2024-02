Comunali Aversa, Cannavale: “La città non è in vendita”

“Ultimamente si sente parlare di coalizioni che nascono per il bene di Aversa: della serie ‘tutti insieme per il bene comune’. Peccato che il bene comune non è il bene del comune di Aversa ma si pensa al bene di quelle poche persone che già nella passata amministrazione hanno avuto senza dare. Oggi questi soggetti continuano a fare danni, guidati da un condottiero straniero senza scrupoli che vuole mettere le mani sulla città comprandosi personaggi conosciuti come campioni del ‘salto della quaglia’”. E’ il commento – tramite nota stampa – di Pino Cannavale, esponente politico di lungo corso, in vista delle elezioni comunali che interesseranno Aversa il prossimo giugno.

“Questi personaggi, che hanno dimostrato più volte di essere interessati al solo rendiconto personale e nient’altro, oggi sono pronti a mettersi insieme creando un’accozzaglia di mercenari che si vendono al miglior offerente, infischiandosi del bene di Aversa”.

“A questo punto, dopo tanti anni di lotte anche interne al mio partito fatte per il bene di Aversa, oggi non posso fare altro che dire ai veri aversani, quelli che chiedono da anni una città più vivibile, di non farsi abbindolare da questa gente che nonostante i loro trascorsi hanno ancora il coraggio e la faccia tosta di chiedere il voto ai cittadini facendogli credere che sono pronti a fare di Aversa la grande città che tutti desiderano.

“Non vi dimenticate, queste sono le stesse persone che hanno mantenuto in vita la passata amministrazione, in cambio di posti di lavoro e incarichi professionali. Gente che oggi si mette insieme, creando grosse coalizioni fatte da persone che investono nella compravendita dei voti per non rimanere fuori dal prossimo business, infischiandosi dei danni che arrecheranno a tutta la città”.