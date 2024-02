Aversa. Liceo Cirillo ‘inagibile’: Consiglio Istituto smonta ‘fake news’

“Normali lavori di ammodernamento”. Si riassume così la nota del Consiglio d’Istituto del Liceo Classico e Musicale “D. Cirillo” -svoltosi ieri – in seguito alle numerose notizie riguardanti i lavori strutturali che a breve interesseranno l’edificio di via E. Corcioni.

Notizie “numerose e purtroppo non sempre veritiere” pubblicate in questi giorni su alcuni giornali cartacei che davano la sede di via Corcioni ‘inagibile’.

I lavori sono prettamente di “ammodernamento e di messa in sicurezza previsti non solo nel nostro istituto, ma anche in quasi tutti gli istituti della provincia di Caserta, sono stati finanziati dai fondi PNRR – fa sapere il Consiglio d’Istituto -. In particolare il Liceo Cirillo è stato destinatario di un finanziamento PNRR di circa 3 milioni di Euro che prevede lavori di ristrutturazione e adeguamento sismico. Solo da pochi giorni ci è stata comunicata dall’Ente Provincia la necessità di dover lasciare a breve l’istituto sede di via Corcioni, per poter effettuare i suddetti lavori, che si prevedono di durata biennale, con termine previsto giugno 2026”.

“Siamo consapevoli che la messa in opera di siffatti lavori comporterà dei disagi logistici che tutta la comunità scolastica dovrà affrontare, tuttavia, siamo confortati dalla certezza che tra due anni il Liceo Cirillo si presenterà con una nuova sede all’avanguardia, confortevole e sicura”.

“Il Dirigente Scolastico, con la collaborazione di tutti i membri del Consiglio di Istituto e dello staff, e l’Ente Provincia, si stanno adoperando al fine di reperire sedi adeguate per poter continuare ad offrire ai nostri allievi un’offerta formativa ampia, diversificata e completa, come nella migliore tradizione del Liceo Cirillo. Sarà garantita sempre la regolarità dell’azione didattica, che porteremo dovunque andremo”.

“La solidità della cultura classica, la professionalità dei docenti e l’organizzazione didattica consolidata, e non le semplici mura, ci consentiranno di far fronte ai cambiamenti con capacità di adattamento, portando avanti la tradizionale eccellenza del nostro liceo”.

“Il Dirigente Scolastico, i docenti e il personale tutto garantiranno sempre il diritto allo studio dei propri allievi con l’obiettivo di favorire la loro crescita personale e culturale. Tutti gli utenti saranno informati delle soluzioni che si adotteranno”.