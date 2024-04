Bimba morsa da un cane: ferita alla testa

Morsa da un cane meticcio, di taglia media. La vittime è una bambina di 2 anni.

La piccola stava giocando nel giardino di una casa dove era ospite con i familiari.

E’ accaduto ieri pomeriggio a Fonte Nuova, alle porte di Roma.

E’ stata soccorsa e trasportata in eliambulanza al policlinico Gemelli.

La bambina, che sarebbe ferita non in modo grave alla testa e a un braccio dal cane, è stata ricoverata in prognosi riservata e non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Mentana che hanno informato l’Autorità Giudiziaria dell’accaduto.

Bambino sbranato dai pitbull di casa

E’ di pochi giorni fa la notizia del bambino di 15 mesi azzannato da due pitbull.

E’ accaduto a Campolongo (Salerno): il piccolo è morto per le ferite riportate.

Ancora poche le notizie acquisite dai carabinieri che sono sul posto. I cani sono di proprietà di una amica della mamma della vittima.

Anche la mamma del bambino è rimasta ferita per difendere il figlio. Non sarebbe – secondo le prime notizie – in pericolo di vita.

A quanto si apprende, secondo una prima ricostruzione, il piccolo si trovava in braccio allo zio, quando, uscendo di casa, i due cani avrebbero azzannato il bimbo strappandolo letteralmente dalle braccia dell’uomo, rimasto illeso.

Il fatto è accaduto nel piazzale antistante una villetta a due piani.

I cani sarebbero di proprietà di amici della famiglia del bimbo, che non abiterebbero più con la coppia ma avrebbero lasciato i cani lì.