Entrano in casa rubando un televisore: fermati due minorenni

Sabato pomeriggio, alle ore 17.00 circa, personale delle Volanti interveniva in zona centro per segnalazione di furto in abitazione.

Giunti nei pressi del luogo della segnalazione gli Agenti della Polizia di Stato di Prato intercettavano due ragazzi conosciuti per i pregiudizi di polizia e poiché dediti a commettere reati contro il patrimonio e pertanto sospettati di essere coinvolti nel furto appena segnalato.

Fermati ed identificati quali minorenni rispettivamente di anni 16 e 13, posti dinanzi alle proprie responsabilità i due ammettevano di aver commesso un furto all’interno di un’abitazione poco distante dove erano entrati forzando una porta finestra ed asportando un televisore.

I due, mentre si davano alla fuga, venivano notati da un testimone che minacciavano gravemente puntandogli contro un machete.

Pertanto, ricostruita la vicenda, gli agenti si recavano presso l’abitazione di uno dei fermati, ubicata poco distante dal luogo del furto, prendendo contatti con la madre del ragazzo che collaborava con gli Agenti.

Ivi veniva trovato il televisore trafugato, il machete usato per minacciare il testimone ed inoltre, venivano rinvenuti dei cellulari, un PC portatile e vari medicinali verosimilmente provento di pregressi furti.

Il materiale veniva sequestrato mentre i due minorenni entrambi denunciati in stato di libertà per furto aggravato in concorso e per il sedicenne anche ricettazione per il materiale rinvenuto in casa.

Il tredicenne veniva affidato alla educatrice della casa famiglia ove il predetto dimorava.