Infrange il vetro dell’auto con un tombino per rubare

Non si è fatto scrupoli quando un uomo mandava in frantumi il deflettore e il finestrino di un’auto, utilizzando una griglia presa per terra, per poi entrare nell’abitacolo ed uscire con una borsa in mano.

E’ accaduto stamattina a Genova. A richiedere l’intervento della Polizia un cittadino che aveva visto tutta la scena.

Gli agenti dell’U.P.G. e S.P., intervenuti pochi minuti dopo la segnalazione, hanno avvistato l’uomo mentre cercava di darsi alla fuga percorrendo la scalinata che conduce in via Prè.

Dopo un breve inseguimento il 25enne è stato bloccato e messo in sicurezza.

Nel frattempo è stata avvisata anche la proprietaria dell’autovettura che, giunta sul posto, ha dovuto constatare i danni subiti ma è anche tornata in possesso della propria borsa griffata, contenente effetti personali, il cui furto le era ancora sconosciuto.

L’arrestato è a disposizione dell’A.G. per l’udienza di convalida.