Versavano sapone sulle vittime per poi rapinarle in strada

Furti, rapine e truffe sono all’ordine del giorno. Come sempre, le vittime sono gli anziani. In questi giorni a Milano e non solo, è di scena la ‘tattica del sapone’.

Consiste nel versare sul collo della vittima prescelta del sapone, facendo poi leva sull’inganno per commettere la rapina.

In quel di Milano, una signora aveva appena terminato di fare la spesa in un centro commerciale e sulla strada di ritorno verso casa si è imbattuta in due malviventi che le hanno versato sul collo del detergente, senza che se ne accorgesse.

Qui è scattato il piano. La donna, ferma vicino al cancello di casa, si è vista soccorsa da uno degli uomini che si è proposto di aiutarla, dicendole di essere stata sporcata da uno stormo di uccelli.

‘Signora si è sporcata l’aiutiamo noi a pulirsi’, le avrebbe detto uno dei criminali. Una scusa per poterle strappare dal collo una collana d’oro.