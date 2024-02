Sicurezza digitale per famiglie: i consigli pratici

Il mondo del web ci dà accesso a un’infinita quantità di informazioni e servizi, da raggiungere o acquistare con un semplice click. Ma al tempo stesso può anche contenere una serie di contenuti tutt’altro che adatti ai più piccoli.

La protezione dei minori è sempre l’obiettivo primario di qualsiasi genitore che vuole offrire loro libertà, ma soprattutto sicurezza sotto diversi punti di vista.

Per preservare i più piccoli, senza dover rinunciare all’uso di dispositivi digitali come mezzo di intrattenimento e divertimento, è bene affidarsi a strumenti di monitoraggio.

Mai sentito parlare di controllo dei genitori? In questo modo non solo si gestiscono gli accessi online, ma soprattutto i contenuti inappropriati e spiacevoli contatti di estranei. Vediamo in che modo è possibile implementare il controllo genitori in modo funzionale, sfruttando soprattutto una buona comunicazione.

Conoscere le minacce online

Prima di scoprire le strategie e i suggerimenti da sfruttare, è importante capire quali sono le più grosse minacce che arrivano dal web. Internet è un mondo ricco di contenuti e di materiale con accesso diretto per qualsiasi utente. Da recenti studi è emerso che il 95% degli adolescenti usa uno smartphone e il 45% lo fa in modo costante e abituale.

Purtroppo senza un valido controllo e una comunicazione diretta, i bambini possono essere esposti a siti pericolosi, dove possono subire furti di identità o trovarsi addescati da predatori online. Pensiamo in linea generale alla criminalità informatica, alle minacce del phishing, cyberbullismo e molto altro ancora.

Inoltre, non dimentichiamo che dal web è possibile accedere a piattaforme di gioco d’azzardo che, se approcciate con gli occhi di un minorenne o giovane adulto, possono diventare un vero pericolo. Va detto che da parte loro i principali casinò online che operano in Italia offrono diversi tipi di blocco e tutela, al fine di verificare il comportamento dei giocatori. Pensiamo all’autoesclusione, che permette di bloccare un profilo di gioco per un periodo più o meno lungo di tempo e impedendogli di scommettere online. Si potrà prontamente procedere con una richiesta per togliere autoesclusione ADM non appena il giocatore sarà pronto per tornare a giocare. Ma anche in questa fase è importante affidarsi alla presenza e al supporto di familiari, in modo da gestire la problematica in modo funzionale.

Importanza dei controlli parentali

La sicurezza su Internet è un tema centrale nella società di oggi per rendere trasparenti e meno pericolose le innovazioni tecnologiche alle quali hanno accesso i bambini e gli adolescenti. I dati ci dicono che il 93% dei ragazzi tra gli 8 e i 17 anni naviga su Internet e oltre la metà di loro ha subito almeno una minaccia informatica. I controlli parentali sono utili per creare un ambiente online sicuro dove gli adolescenti possono esplorare, imparare e dare sfogo alle proprie curiosità.

La tecnologia è in continua evoluzione ed essere sempre aggiornati potrebbe non essere sempre facilissimo. Proprio per questo ci si affida anche alla comunicazione e alla costruzione di un rapporto umano solido e trasparente che si basi sul rapporto di fiducia. Bisogna accompagnare i bambini alla scoperta di internet, spiegare loro quali sono i rischi e i pericoli, ma soprattutto affiancarli durante i loro primi passi nel mondo digitale.

Consigli pratici per implementare controlli parentali efficaci

L’obiettivo è quello di creare uno “spazio sicuro” dove i bimbi si possono sentire liberi di fare domande ed esprimere ogni loro sentimento sapendo di poter essere ascoltati.

Bisogna quindi prendere in considerazione una serie di suggerimenti:

Stabilire delle regole e dei limiti in merito all’uso di Internet, così da educare i ragazzi;

Insegnare quanto sia importante non condividere informazioni personali per evitare di essere truffati;

Usare strumenti (software o app) per potenziare il controllo parentale;

Incoraggiare i più piccoli a parlare e raccontarsi, così da scoprire ciò che vivono anche online, attraverso i social in modo da costruire un rapporto sano e di fiducia;

Aggiornare gli strumenti e i software che si usano per fare in modo da potenziare le loro funzionalità.

Affrontare eventuali problemi con il monitoraggio

Fornire ai minori le conoscenze e le competenze necessarie per navigare aiuta a formare dei giovani adulti che sapranno trarre il massimo dal mondo di internet, comportandosi sempre in modo responsabile. Proprio per questo anche la fase di monitoraggio è fondamentale e può essere svolta in 3 semplici passaggi:

Effettua controlli regolari, in modo da approfondire le tue esperienze online e fornire indicazioni o risolvere dubbi dei più piccoli;

Condividi le informazioni, le ultime tendenze e le misure di sicurezza online con i più piccoli;

Sfrutta un software di sicurezza informatica affidabile che oltre a proteggere va anche a fornire analisi dettagliate.

Conclusioni

Come sappiamo, la tecnologia è un pezzo importante delle nostre vite nel periodo storico che viviamo e lo è fin dalla tenera età. È motivo di grandi vantaggi e benefici, ma al tempo stesso carica di responsabilità gli adulti, che devono preparare i più giovani ad affrontare il mondo di internet con grande sicurezza.

Comprendere i potenziali rischi e insegnare ai bambini cos’è la sicurezza online assicura loro di affrontare in modo consapevole il mondo digitale.