(VIDEO) 82enne rapinato a colpi di pietra, calci e pugni

Ha aggredito alle spalle un pensionato di 82 anni colpendolo alla nuca con una grossa pietra con l’obiettivo di derubarlo.

L’episodio si è verificato a Catania, in via Don Luigi Sturzo. Autore dell’aggressione un cittadino straniero di 39 anni, senza fissa dimora, che è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentata rapina aggravata.

Ad incastrarlo le telecamere degli impianti di videosorveglianza della zona, che hanno ripreso tutta la scena.

L’aggressore, dopo avere colpito il pensionato, ha colpito la vittima con calci e pugni per poi frugare nelle sue tasche, arrendendosi soltanto quando ha capito che non c’erano soldi da portare via.

A quel punto l’aggressore ha lasciato l’82enne privo di forze sull’asfalto, con volto e testa completamente insanguinati. A prestare soccorso all’anziano è stato un passante, che ha allertato il Numero unico di emergenza. Il pensionato è stato trasportato in ospedale e medicato.

A quel punto i militari si sono messi sulle tracce del 39enne, che è stato intercettato in via Ventimiglia con addosso ancora il giubbotto, la felpa e lo zaino che portava al momento dell’aggressione. L’uomo aveva con sé anche una borsa di plastica con dei pantaloni intrisi di sangue che sono stati sequestrati per essere sottoposti ad analisi di laboratorio.

Il fermo è stato convalidato e il giudice ha disposto la custodia cautelare nel carcere Piazza Lanza.

