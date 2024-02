(VIDEO) Protesta trattori, spinaci in regalo al presidio di Roma

Quindicimila chili di spinaci in regalo ai cittadini che tra oggi e domani saranno al presidio degli agricoltori di via Nomentana.

“E’ un modo per sdebitarci del fastidio dato e per ringraziarli di averci incitato in questi giorni” dice Roberto Rosati uno dei portavoce del Maf (Movimenti agricoltori federati).

A partecipare anche la parte di agricoltori di Riscatto agricolo che non ha lasciato il punto di raccolta a Roma.

“Siamo di nuovo in piazza per incontrare i cittadini e spiegare le ragioni della nostra protesta”, dice Roberto Rosati, uno dei portavoce.

Domani alle 10 la mucca Ercolina, che è già stata a Sanremo, sarà in Vaticano dove riceverà la benedizione del Papa, insieme a una delegazione della protesta dei trattori (un gruppo di 30 agricoltori con un trattore). Lo ha annunciato da palco del presidio alla Bocca della Verità a Roma uno degli organizzatori della protesta.

“La benedizione del Santo Padre della mucca Ercolina è un forte riconoscimento alla nostra lotta. In queste ore stiamo lavorando per ottenere il permesso per portare domani anche un trattore in piazza San Pietro”.

(Ansa)