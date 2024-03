Niente battito cardiaco: rianimata grazie agenti Polizia

Coinvolta in un sinistro stradale: gli agenti la rianimano con l’uso del defibrillatore. È successo il 12 marzo scorso, intorno alle ore 8.30 del mattino. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Carpi, in servizio di controllo del territorio, nel transitare sulla SS413 Romana Sud in direzione di Correggio (RE) ha notato un’insolita coda di auto su via Mulini Interna di Carpi.

Appurato che l’ingorgo era stato causato da un sinistro stradale tra due veicoli avvenuto pochi minuti prima, gli agenti si sono attivati immediatamente al fine di mettere l’area in sicurezza e richiedere l’intervento dei sanitari del 118: due persone si trovavano riverse a terra coscienti, mentre una donna ancora all’interno del veicolo appariva inerme e priva di battito cardiaco.

Ritenendo che la donna versasse in grave situazione di pericolo, gli agenti, con le dovute cautele, non hanno esitato ad estrarla dalle lamiere e ad allontanarla dal veicolo, dal cui vano motore fuoriusciva del fumo. Hanno quindi eseguito subito le manovre di rianimazione con l’utilizzo del defibrillatore in dotazione al veicolo di servizio e il supporto di un passante, infermiere in pensione.

Il cuore della donna ha ripreso a battere.

Poco dopo è giunto personale del 118, che a bordo di un elicottero l’ha trasportata all’Ospedale di Bologna, mentre gli altri due feriti, meno gravi, sono stati portati in ambulanza all’ospedale di Baggiovara.