Vive in aeroporto da mesi come Tom Hanks in ‘The Terminal’

È tam tam solidale per aiutare Arnaldo, un 83enne che dallo scorso luglio vive in aeroporto perché non può più permettersi di pagare un affitto.

Ci troviamo a Bologna, precisamente allo scalo Marconi.

Una storia venuta alla luce grazie all’edizione locale di Repubblica e per la quale si erano attivati Caritas e Acer, (l’azienda Casa Emilia-Romagna).

Solo ora il Comune – che non aveva ricevuto segnalazioni prima sul suo caso – lo ha preso in carico.

Da ieri sera l’anziano è ospitato in una struttura alberghiera della città, una prima sistemazione – precisa il Comune – a cui nei prossimi giorni seguiranno colloqui per valutare la possibilità di un progetto.

Arnaldo è un pensionato originario della Sicilia, era un consulente vinicolo ma negli ultimi anni, con la pensione sociale, non è più riuscito a permettersi un appartamento.

Così prima è approdato ai servizi assistenziali della sua città e poi ha scelto di cercare ristoro in aeroporto a Bologna. D’estate dormiva fuori “per non dare fastidio”, poi col freddo ha trovato riparo all’interno nell’area dei check-in, dove ha trovato un’umanità inaspettata.

Ci viveva da luglio scorso e ormai era diventato “di famiglia” per i lavoratori dello scalo. Gli hanno regalato un sacco a pelo, gli offrivano caffè e i pasti durante il giorno hostess e steward, in edicola aveva un quotidiano a disposizione.

Le sue giornate erano scandite dagli incontri con i piloti, i passeggeri, con chiunque transitasse in aeroporto.

Una storia che a tratti evocava il personaggio di The Terminal interpretato da Tom Hanks, che però era bloccato in un aeroporto per motivi burocratici.