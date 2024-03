Teverola Sostenibile incontrerà i commercianti

In vista delle prossime elezioni amministrative del 8-9 giugno, il gruppo Teverola Sostenibile ha intensificato il proprio impegno nel coinvolgere attivamente la comunità locale nella definizione di un programma politico inclusivo e rappresentativo, che rispecchi le vere esigenze e le aspirazioni dei cittadini.

Teverola Sostenibile si prepara al secondo incontro dei tavoli tematici: protagonisti saranno i commercianti.

L’appuntamento è fissato per domenica 24 marzo 2024 alle ore 10:30, presso la sede in Via Cavour, 22.

“Forti dell’impulso positivo del primo incontro, – afferma Emilio Paone, presidente del comitato – invitiamo i commercianti a partecipare attivamente al tavolo di confronto. La vostra presenza è fondamentale per definire le esigenze strategiche del nostro territorio. Il nostro unico interesse è sviluppare un programma che sia vicino ai commercianti; elaborare con loro un piano d’azione strategico per sostenere il rilancio economico del territorio.

“Il confronto aperto e trasparente è fondamentale per creare una visione condivisa per sviluppare idee e proposte per il futuro, che possano rispondere alle esigenze dei commercianti. Tutti i portatori di interessi/proposte – conclude Paone – sono invitati a partecipare, e far sentire la propria ‘voce’ per plasmare attivamente il futuro del commercio locale e superare le sfide attuali”.

Il progetto politico Teverola Sostenibile, di recente si è trasformato in un comitato che riunisce esponenti della società civile, ex Consiglieri comunali, rappresentanti di diverse forze politiche locali e membri di numerose associazioni.

Come presidente, eletto all’unanimità, Emilio Paone, Presidente dell’AISSt (Associazione Italiana Sindrome di Stargardt).

A supportarlo nel Comitato direttivo ci saranno Rossella Maione, Presidente dell’Associazione Diversa-Mente, in qualità di segretario, Antonella Di Martino (ex vicesindaco e Consigliera comunale), Maira Muscariello, Gianfranco Bazzicalupo, come tesoriere.

Il Comitato si avvarrà inoltre di quattro gruppi di lavoro, formati da cittadini, professionisti e membri di altre associazioni e realtà locali, che si occuperanno di elaborare l’agenda politica.