Teverola Sostenibile, eletto il consiglio direttivo

Il progetto politico ‘Teverola Sostenibile’ si trasforma in un comitato che riunisce esponenti della società civile, ex Consiglieri comunali, rappresentanti di diverse forze politiche locali e membri di numerose associazioni.

Nato con l’obiettivo di promuovere una nuova visione dell’amministrazione pubblica e della politica locale, basata sul rispetto del territorio e dell’ambiente, si è opposto, lo scorso anno, alle vecchie logiche di gestione del potere che hanno portato allo scioglimento del Consiglio comunale. In questi mesi ha mantenuto vivo il dialogo con i cittadini e le realtà sociali presenti sul territorio.

Dopo un periodo di confronto e riflessione, il collettivo ha messo le basi per un progetto politico concreto. L’Assemblea del Comitato ha eletto all’unanimità come Presidente Emilio Paone, Presidente dell’AISSt (Associazione Italiana Sindrome di Stargardt).

Il Presidente, impegnato in varie attività sociali, guiderà il Comitato con uno spirito inclusivo e attento alle diversità, consapevole della necessità di costruire un tessuto sociale e politico capace di ascoltare le esigenze della città e delle fasce più deboli e vulnerabili.

A supportarlo nel Comitato direttivo ci saranno Rossella Maione, Presidente dell’Associazione Diversa-Mente, in qualità di segretario, Antonella Di Martino (ex vicesindaco e Consigliera comunale), Maira Muscariello, Gianfranco Bazzicalupo, come tesoriere.

Il Comitato si avvarrà inoltre di quattro gruppi di lavoro, formati da cittadini, professionisti e membri di altre associazioni e realtà locali, che si occuperanno di elaborare l’agenda politica.

Il Comitato “Teverola Sostenibile”, che si ispira ai valori dell’ecologismo, del femminismo e del progressismo, ha come principale obiettivo quello di proporre un’agenda che ponga fra le priorità il miglioramento, la realizzazione e la fornitura di servizi essenziali efficienti ed efficaci per il cittadino.

Teverola Sostenibile vuole dare nuova vita ad una città che ha bisogno di rinnovare la sua classe dirigente, puntando su un gruppo eterogeneo formato da professionisti ed esperti in vari ambiti. A breve sarà comunicata la data dell’inaugurazione del Comitato, che ha sede in via Cavour, 22.