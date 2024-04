“Con la discesa di Antonio Farinaro, candidato sindaco del centrodestra, si è seppellita definitivamente la sinistra ad Aversa”. Con questa dichiarazione l’ex presidente del Consiglio Comunale di Aversa, Roberto Romano, da noi interpellato domenica sulla situazione politica locale.

“Ormai siamo ad una definizione del quadro politico ad Aversa. La città è di centrodestra e non smentirà la sua natura ideologica. Il candidato per eccellenza è Antonio Farinaro, un uomo moderato ed equilibrato, dalle grandi doti politiche e diplomatiche, una persona perbene che rappresenta per la politica un valore aggiunto”, ha aggiunto l’ex consigliere comunale.

“Dall’altra parte un’altra persona di grande valore etico e morale, l’amico Franco Matacena. Ma come non si può anche a lui attribuire la sua estrazione democratica e cattolica che lo vede ideologicamente inquadrato nel centrodestra? Dall’altra parte un vero e proprio campo non largo ma arido“.

“La stanno tentando in tutte le salse, inventandosi il candidato sindaco, l’avvocato Raffaele Ferrara, che ha però subito declinato… Il resto nomi e cognomi di livello mediocre. Lo hanno capito anche l’ex sindaco e l’ex vice sindaco, che stanno tentando di ottenere una scialuppa stile Titanic, ma la cosa sarà impossibile”.

Il vicesindaco si è ieri addirittura tolta la maglia del PD dichiarandosi un uomo di centro ma ha perso l’ultimo treno che lo portava a Mondragone e quindi è rimasto ad aspettare la corriera per ora di ‘cena’ ma non si sa se arriverà”.

“Alla fine se entrambi trovano un’altra sistemazione, potrebbero consegnare la sinistra nelle mani di Eugenia D’Angelo, sarebbe una cosa sensata e giusta, è lei l’unica soluzione per una vera sinistra che si potrebbe candidare tra venti anni a guidare di nuovo la città”.