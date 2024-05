Aversa. Comunali, D’Angelo: “Salario minimo subito”

A due mesi dall’appuntamento con le elezioni amministrative il movimento civico ‘il Basilisco’ lancia la prima proposta programmatica per gli aversani: il reddito cittadinanza comunale.

“Il reddito di cittadinanza comunale che introdurremo una volta vinte le elezioni non vuole essere solo una misura di assistenza e integrazione al reddito ma anche uno strumento per raccogliere quelle forze che, attualmente, l’amministrazione non è stata in grado di coinvolgere e interessare nell’ausilio alla gestione della città” sostiene D’Angelo che ha ricostruito, anche dal punto di vista contabile, le spese dubbie del Comune normanno che intende tagliare per supportare le famiglie in difficoltà.