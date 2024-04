Aversa. Padre Alex Zanotelli sarà ospite dell’Arciconfraternita Maria SS.Immacolata

Padre Alex Zanotelli sarà nella chiesa della SS.Immacolata di via San Nicola ad Aversa per un confronto sull’Ambiente e sui Beni Comuni.

L’appuntamento è per lunedì 8 Aprile alle ore 17.30.

La rinata Arciconfraternita di Maria SS.Immacolata in collaborazione con la Libreria il Dono e il Cesp (Centro Studi per la Scuola Pubblica) organizzano questo incontro pubblico, la cui partecipazione è aperta a tutti.

Chi è Alex Zanotelli

Padre Alex Zanotelli, noto per la sua attività di missionario comboniano e messaggero di pace, è una personalità molto conosciuta a livello mediatico.

Da giovanissimo, dopo il periodo di studi negli Stati Uniti. Già dal 1965 iniziò una sua missione nel martoriato Sudan. In un Paese, dove era in atto una guerra civile.

Qui le sue posizioni di difesa delle fasce più deboli della popolazione, l’esser al fianco dei poveri, non fu ben vista. In particolar modo esser in prima linea per il popolo di Nuba, fu interpretato come atto di ostilità al governo locale, tanto da fargli negare il visto nel 1973.

Fu anche a capo dalla metà degli anni Settanta, del mensile di informazione sulle problematica africane Nigrizia.

Spesso i suoi editoriali con tanto di denunce nei confronti dei politici in auge dell’epoca, lo misero in cattiva luce presso i vertici ecclesiastici tanto che nel 1987 dovette lasciare la direzione del giornale.

Nel 1990, per espressa volontà di don Tonino Bello divenne direttore della rivista “Mosaico di pace”. In quegli anni fino al 2001 fu anche in missione in Kenya.

Padre Zanotelli, è stato insignito, nel 2013, della Laurea honoris causa in Giurisprudenza dalla Università Aldo Moro di Bari.

Tra i maggiori protagonisti italiani degli ultimi cinquant’anni della protesta non violenta, del voler mettersi al fianco degli ultimi, è modello ispiratore, ed in taluni casi fondatore, di movimenti italiani di volontariato che perseguono come obiettivo la creazione delle condizioni di una vita di pace fondata su principi di solidarietà.

Ad affiancare padre Zanotelli il giornalista Giuseppe Lettieri, in rappresentanza anche dell’Arciconfraternita, il professore Fortunato Allegro per la Libreria il Dono ed i professori Carlo Schiattarella dello Jommelli e Maria Sapio del Fermi in rappresentanza del CESP.

Un incontro dunque da non perdere per parlare di Pace, Solidarietà, Ambiente e Beni Comuni in momento molto difficile per la situazione geo politica, dove anche il pubblico presente è atteso per interventi e considerazioni e per dialogare con padre Zanotelli.