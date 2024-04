Lusciano. Cimitero e cappelle, le parole dell’ex assessore Mottola

“Durante il mio mandato da assessore al cimitero, vista la forte richiesta di tante famiglie, insieme all’ufficio tecnico – dopo vari sopralluoghi – riuscimmo ad individuare ben 7 aree da assegnare. L’ufficio emise un bando pubblico e il ricavato di circa 200.000 euro fu destinato al settore cimiteriale per l’acquisto di materiali”. A dirlo – tramite nota stampa – è l’ex assessore al cimitero Benito Mottola che fa chiarezza sulla questione dei terreni per le cappelle gentilizie nel cimitero di Lusciano.

“Riuscimmo subito prima delle elezioni a fare le assegnazioni e a far pagare una somma prevista nel bando stesso. Oggi, a più di un anno, ringrazio il consigliere Francesco Palmiero che ha continuato nella nostra scia acquistando coi quei fondi i materiali cimiteriali ma non condivido che il Sindaco Mariniello incontri gli assegnatari dei terreni per dirgli cosa? Per fare cosa?.

“Il lupo perde il pelo ma non il vizio. Invito il sindaco e la sua amministrazione ad accellerare i tempi sulla questione riesumazioni: le persone hanno pagato e sono in attesa per portare i resti dei propri cari nei loculi”.