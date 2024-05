Ambito C7, licenziamento operatori per ‘questione di requisiti’

Licenziati per giusta causa. Potrebbe riassumersi così la vicenda incresciosa che riguarda l’ambito socio-sanitario territoriale CO7, in riferimento al licenziamento dei professionisti costretti a lasciare il proprio operato.

A chiarire la questione, il Sindaco di Lusciano (del comune capofila dell’ambito C7) Giuseppe Mariniello.

L’ambito territoriale comprende i comuni: Lusciano (capofila), Parete, Trentola Ducenta, San Marcellino, San Cipriano D’Aversa, Frignano, Casal di Principe, Casapesenna, Villa di Briano e Villa Literno.

“Purtroppo – chiosa il primo cittadino – durante il tavolo istituzionale è emersa una realtà tragica. I professionististati costretti a lasciare il proprio operato: erano purtroppo sprovvisti dei requisiti normativi contrattuali richiesti”.

“Si badi bene che, nonostante il dispiacere immenso per le necessarie azioni conseguenziali che ne sono derivate, il tavolo istuzionale non ha potuto che prendere atto che le figure in questione lavorano per enti pubblici sprovveduti di qualsivoglia incarico ufficiale”.

“Legalmente, pertanto, risultavano illegittimi e non vi era soluzione alcuna se non quella di provvedere ad agire secondo norme. Un ente, così come un ambito, non poteva e non può consentire un ‘lavoro a nero’, cosa che pare sia passata in sordina sin dal lontano 2018”.

“Se un dato del genere non fosse emerso, i professionisti avrebbero continuato a svolgere egregiamente il loro lavoro come fatto in questi anni. Ad ora, non resta che cercare di legalizzare il tutto con la speranza di introdurre tutte le figure necessarie per lo svolgimento delle funzioni”.

“Sono dispiaciuto ed esprimo la propria vicinanza a tutti i convolti. Certo che la questione potrà essere risolta nelle sedi opportune garantendo sia il lavoro che i servizi”, ha concluso Mariniello.