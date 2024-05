Aversa. Comunali, coalizione Farinaro replica alla Dello Iacono

“Quando l’arroganza prende il posto di un più opportuno imbarazzo si dà cattiva prova di sé”.

Netta presa di posizione delle liste della coalizione di centrodestra, a sostegno della candidatura a sindaco di Antonio Farinaro, contro le recenti uscite social di Imma Dello Iacono, candidata al fotofinish nell’eterogenea coalizione con candidato a sindaco Francesco Matacena.

I referenti politici delle quattro liste a sostegno della candidatura a sindaco di Antonio Farinaro (Antonio Farinaro Sindaco, Forza Aversa, Fratelli d’Italia, Noi Moderati) dichiarano: “Siamo rimasti ad dir poco sorpresi dalle scomposte esternazioni via social dell’ex consigliera comunale Imma Dello Iacono, dopo la presentazione del nostro ricorso circa le sue due sottoscrizioni, a pochi giorni l’una dall’altra, per una sua candidatura in due liste diverse e a sostegno di due diversi candidati sindaci”.

“Al di là delle questioni giuridiche e regolamentari su cui avremo modo, comunque, di continuare a soffermarci nei tempi e nei luoghi previsti dall’ordinamento, spieghiamo agli aversani quanto, incontestabilmente, è accaduto”.

La ricostruzione: “A seguito di un accesso agli atti, appuriamo che, in data 5 maggio 2024, Imma Dello Iacono sottoscriveva, con tanto di autentica della firma, l’accettazione della sua candidatura per una lista, Aversa Progressista, a sostegno del candidato a sindaco Mauro Baldascino, salvo poi la stessa Dello Iacono, appena cinque giorni dopo, in data 10 maggio 2024, sottoscrivere l’accettazione per un’altra lista, Il Centro per Aversa, questa volta a sostegno del candidato a sindaco Francesco Matacena, con tanto di autentica della firma da parte del consigliere regionale Salvatore Aversano e senza, però, prima ritirare l’accettazione della candidatura per la precedente lista. Della serie: Imma Dello Iacono doveva avere proprio le idee chiare!”.

“Alle 11.45 dell’11 maggio 2024 veniva depositata la lista ‘Il Centro per Aversa’ e a quell’ora, dunque, la stessa candidata Imma Dello Iacono risultava aver accettato ben due candidature in due liste differenti e a sostegno di due candidati a sindaco diversi! Solo alle 11.49 dell’11 maggio 2024 il delegato di presentazione della prima lista, Aversa Progressista, inviava una nota al segretario generale chiedendo di eliminare dall’elenco dei candidati uno specifico nome e soltanto alle 12.02 Dello Iacono inviava una nota al segretario generale, dichiarando di rinunciare, tra l’altro senza autenticazione, a far parte della lista per cui aveva, per prima, accettato la candidatura”.

“Ora, al di là di questa pur importante sequela di avvenimenti, il dato politico e morale che ci preme rimarcare riguarda il singolare, sindacabile, approccio che Imma Dello Iacono ha manifestato nei confronti di un momento così importante come quello della sottoscrizione di un’accettazione di una candidatura. Quali erano e quali sono i proponimenti, le convinzioni e, soprattutto, le adesioni ideali per cui l’ex consigliera comunale aveva accettato la sottoscrizione ad una lista a sostegno di Mauro Baldascino, salvo poi, di lì a poco, candidarsi in un’altra lista a sostegno di Francesco Matacena? In quale progetto di città, in quale programma, si riconosceva Imma Dello Iacono: in quello di Mauro Baldascino o in quello di Francesco Matacena? “.

“Il consigliere regionale Salvatore Aversano, riferimento, per così dire, di Il Centro per Aversa, lista in cui è attualmente candidata Imma Dello Iacono, ci ha accusato di alzare ‘una nube tossica per denigrare le persone'”.

“Rispediamo al mittente questa considerazione, evidenziando che in questa grottesca vicenda se c’è stata una nube tossica è quella che ha attraversato i ragionamenti dell’ex consigliera comunale che, tra l’altro, già nel corso della sua ultima esperienza amministrativa, aveva dato prova del suo movimentismo “politico”, passando di fatto dalle fila della maggioranza a quelle dell’opposizione”.