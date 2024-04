Passaporti, per chi ne ha bisogno entro 30 giorni: come funziona

Una corsia preferenziale e telematica riservata solo a chi ha estrema urgenza di avere un nuovo passaporto per i viaggi all’estero.

Sotto forma di sperimentazione in un paio di Questure, ora è diventata praticamente la regola.

Da Milano a Bari, da Firenze ad Agrigento, ha dunque debuttato sui sistemi telematici dedicati alle procedure per ottenere i passaporti la nuova ‘Agenda prioritaria online‘.

Una strada diversa da quella tradizionale per frenare il caos dei ritardi per avere la nuova carta valida per l’espatrio nei paesi extra Ue: Gran Bretagna e Stati Uniti, per esempio.

Un tema molto sentito dalle agenzie di viaggi e dai tour operator, in vista dell’estate. In tanti, per via dei ritardi, hanno disdetto viaggi o weekend.