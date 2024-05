Aversa. Pubblicato elenco scrutatori per le elezioni

L’Ufficio elettorale del Comune di Aversa ha pubblicato l’elenco degli scrutatori ufficiali sorteggiati per le Elezioni Europee e Amministrative del 8-9 giugno 2024.

Elenchi suddivisi per sezione (Allegato A); Primo elenco degli scrutatori in sostituzione (Allegato B) che saranno chiamati in caso di rinuncia degli scrutatori nominati, ed elenco aggiuntivo in caso di carenza dell’Allegato B (Allegato C).

Aversa è anche uno dei comuni della provincia di Caserta interessati dal rinnovo della carica di Sindaco e del consiglio comunale.