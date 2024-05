Aversa. Fine vita, convegno dell’UGCI

L’Unione Giuristi Cattolici della Sezione “Vittorio Bachelet” di Aversa ha organizzato un convegno per parlare del fine vita.

L’incontro si terrà – giovedì 23 maggio, alle ore 18,30 – in Aversa, nell’Abbazia di San Lorenzo Fuori le Mura, in Via San Lorenzo n. 8.

L’incontro si aprirà con i saluti del dott. Luigi Picardi, Presidente del Tribunale di Napoli Nord, dell’avv. Gianluca Lauro, Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli Nord, di Monsignor Monsignore Ernesto Rascato, Parroco dell’Abbazia di San Lorenzo e consulente ecclesiastico dell’Unione Giuristi Cattolici della Sezione Vittorio Bachelet di Aversa.

L’avv. Antonia Magnotta- Presidente dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani – Sezione “Vittorio Bachelet” di Aversa – introdurrà i lavori.

Seguiranno le relazioni che avranno come oggetto “l’autodeterminazione e diritto alla salute e vita” da parte del dottore Maurizio Spezzaferri, Giudice della Prima Sezione Civile del Tribunale di Napoli Nord.

Il prof. Claudio Buccelli, Professore emerito di Medicina Legale dell’Università di Napoli “Federico II” e Presidente onorario della Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni S.p.a. tratterà il delicato argomento del “fine Vita tra etica, legge, giurisprudenza, deontologia”.

In chiusura l’on. prof. Lucio Romano, Senatore della Repubblica della XVII Legislatura e membro emerito del Comitato Nazionale per la Bioetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, tratterà l’argomento “Non resistere – non desistere”.

Alle 20:30 si aprirà il dibattito e ci sarà la conclusione dei lavori.